“Putting smiles on people’s faces”, far sorridere le persone. È questa la mission principale che la WWE si pone nei confronti del proprio pubblico. Un obiettivo da perseguire non solo attraverso gli show settimanali e i viaggi in tutto il mondo, ma anche grazie ad azioni concrete che coinvolgono in prima persona le proprie superstar, sempre pronte a fare visita ai bambini malati negli ospedali, a realizzare le richieste e strappare un sorriso alle persone in difficoltà.

La WWE ha reso noto il proprio Community Impact Report riguardante il 2019, raccogliendo dati, cifre e storie riguardanti l’impegno della compagnia di Stamford in ambito solidale. Nello scorso anno, la WWE ha messo in piedi 250 eventi globali , coinvolgendo circa 500 WWE Superstar. Sono stati raccolti 4.5 milioni di dollari da destinare in beneficenza, donati 7000 biglietti per un totale di 350.000 dollari ai community partners, militari e organizzazioni locali delle sedi degli eventi. Sono state strette 4 nuove partnership: UNICEF USA, Girl Up, Global Citizen e Leukemia e Lymphoma Society. Oltre al rinnovato supporto alle Special Olympics.

Quattro i punti principali della strategia WWE:

Inclusione: promuovere una cultura di inclusione e rispetto attraverso programmi e partnership che educano, arricchiscono e invogliano le persone a creare un ecosistema sociale positivo per tutti, indipendentemente da età, razza, religione, orientamento sessuale, o abilità fisiche e intelletuali

Potenziamento: permettere alle persone e alle comunità in tutto il mondo di influenzare il cambiamento e stimolarne l’impatto attraverso lo storytelling e l’accesso alle risorse

Servizio: riconoscere e offrire opportunità alle persone e alle organizzazioni dedicate al servizio del proprio paese e delle proprie comunità

Speranza: procurare risorse, forza e speranza alle persone che lottano per la propria vita contro gravi malattia

