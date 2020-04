“I Chicago Bulls hanno avviato un processo di ricerca formale per assumere un nuovo dirigente con piena autorità sulle decisioni“. E’ il tweet di Adrian Wojnarowski, giornalista di Espn molto influente nel mondo della NBA, al quale ha risposto a sorpresa Dwyane Wade. “Conosco qualcuno”, ha scritto sibillino l’ex guardia dei Bulls, proponendosi di fatto per il ruolo in seno alla franchigia di Chicago con la quale deve essersi trovato bene in passato. Staremo a vedere se i Bulls coglieranno l’amo lanciato da Wade oppure faranno finta di nulla…

