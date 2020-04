Un’emozione unica, davvero esaltante anche per il modo in cui è arrivata. Nella stagione dell’Hellas Verona brilla la vittoria ottenuta al Bentegodi contro la Juventus, un successo in rimonta firmato Borini-Pazzini dopo l’iniziale vantaggio di Cristiano Ronaldo.

Su quella partita si è soffermato nuovamente Miguel Veloso, intervenuto nella rubrica ‘A tu per tu’ sui canali social dell’Hellas Verona: “l’emozione di battere Cristiano Ronaldo? Bella, perché lo conosco e so che non gli piace perdere. Vederlo arrabbiato è stato abbastanza bello, anche se dopo la partita abbiamo parlato“. Il centrocampista del Verona ha poi rivelato il motivo delle sue abilità sui calci piazzati: “mi sono allenato di più quest’anno che in altre stagioni. A casa i miei genitori avevano il giardino, loro non erano molto felici che mi allenassi perché ogni giorno calciavo addosso ad un arancio. È tutta una questione di allenamento“.

