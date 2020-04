“Quando puoi guardare al passato senza rimpianti, puoi già ritenerti soddisfatto. Non ho mai misurato il mio successo con le vittorie e le sconfitte, cerco semplicemente di essere un esempio. Dentro e soprattutto fuori dal campo“. Parole e musica di Venus Williams. La Venere nera è stata intervistata da Forbes ed ha sciorinato tutta la sua teoria sul mondo dello sport e non solo.

Venus è sempre stata un personaggio distinto, di classe, mai sopra le righe, insomma uno di quei personaggi che fa bene al mondo dello sport. La Williams non si occupa però solo di tennis: “Nel corso degli ultimi anni ho investito in maniera considerevole anche nelle mie altre attività. Ed è stato davvero gratificante. L’idea di poter aiutare gli altri a realizzarsi mi fa sentire in pace con me stessa. La fiducia è una componente fondamentale. Alla fine di ogni giornata d’altronde devi essere il tuo più grande ammiratore. So che non è sempre facile, alcune cose non si possono fare dall’oggi al domani, ma è importante prenderne consapevolezza.Il tennis mi ha dato molte opportunità, per questo motivo non posso fare altro che ricambiare. Lottare per i diritti delle donne non è mai stata una cosa complicata, davvero. Sono contenta che nel corso degli anni ci siano stati dei miglioramenti, ma continuerò a dare tutta me stessa fin quando la battaglia non sarà del tutto vinta“.

