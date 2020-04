Sospiro di sollievo in casa Valencia, uno dei club maggiormente colpiti dal Coronavirus. Inizialmente la società spagnola aveva reso noto il contagio di dieci calciatori e altri membri dello staff, salvo poi comunicare di non voler più rivelare l’identità di altre persone positive al virus.

A distanza di alcune complicate settimane, il quotidiano Marca ha rivelato che tutti i contagiati sono definitivamente guariti, come confermato dal tampone di controllo risultato negativo. Un’ottima notizia per il Valencia, protagonista di quel match con l’Atalanta a San Siro considerato come la culla della diffusione del virus in Lombardia.

Valuta questo articolo