La UFC ha deciso non cedere al Coronavirus e fermare i suoi show. UFC 249 è in programma per il 18 aprile e resterà tale, nonostante l’incontro di cartello sia ufficialmente cambiato. Khabib Nurmagomedov, campione dei pesi leggeri, non ci sarà: ‘The Eagle’, tornato in Daghestan dopo l’emergenza Coronavirus, è bloccato dal flying ban imposto dalla Russia e non può lasciare il paese. Al suo posto combatterà Justin Gaethje che affronterà Tony Ferguson con in palio la cintura ad interim dei pesi leggeri. Resta solo un nodo da sciogliere: la location. Dana White non ha dato certezze per il luogo dell’evento che sicuramente sarà “somewehere on hearth” (da qualche parte sulla terra) a porte chiuse.

