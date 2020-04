La Uefa ha preso la sua decisione, Champions ed Europa League non potranno concludersi oltre il 31 agosto. E’ questa la scelta del presidente Ceferin, che ha fissato dunque la dead-line per le competizioni europee della stagione 2019/2020.

La data cerchiata in rosso per quanto riguarda la finale di Champions è sabato 29 agosto, mentre l’ultimo atto dell’Europa League si svolgerebbe mercoledì 26 agosto. Invariate le sedi, che saranno lo stadio Ataturk di Istanbul e la PGE Arena di Danzica. Una decisione definitiva potrebbe essere presa giovedì prossimo, quando si riunirà il Comitato Esecutivo della Uefa, non prima che l’organo europeo abbia incontrato le 55 federazioni, i club dell’Eca e l’associazione delle leghe europee.