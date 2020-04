‘The Last Dance’, la serie di Netflix che ripercorre le gesta di Michael Jordan in maglia Chicago Bulls, è ormai sulla bocca di tutti. Media, fan e gli stessi giocatori NBA, commentano ogni puntata che rivela retroscena e aneddoti sulle gesta del più grande giocatore di basket mai esistito. A tal proposito, LeBron James, da sempre paragonato a Jordan in ogni discorso relativo al ‘G.O.A.T’ del mondo NBA, ha commentato via Twitter l’episodio 4 della serie. Il numero 23 dei Lakers, grande fan di Jordan ancor prima di poter essere considerato un rivale in grado di ‘spodestarlo’, si è quasi commosso nel vedere Jordan superare ogni ostacolo e arrivando al successo: “vedere MJ stringere il suo primo titolo mi ha fatto quasi scoppiare in lacrime. Quella sensazione e quel livello di emozione è inspiegabile, quando sei passato in mezzo al fuoco”.