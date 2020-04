ATP e WTA hanno annunciato oggi il lancio di un nuovo spettacolo settimanale chiamato Tennis United, che andrà in onda ogni venerdì sulle piattaforme digitali dei due Tour. Condotto dai campioni del Grande Slam Bethanie Mattek-Sands e Vasek Pospisil, Tennis United presenterà interviste e discussioni con i giocatori di ATP e WTA, nonché altri personaggi influenti del mondo del tennis, una carrellata dei migliori post e momenti salienti dei social media della settimana del lavoro benefico e filantropico che la comunità del tennis sta facendo.

Lo spettacolo riunirà il mondo del tennis durante la pausa in entrambi i tour ATP e WTA, oltre a coinvolgere atleti e fan di tutto il mondo sportivo. Lo spettacolo al debutto oggi si aprirà con un montaggio speciale di messaggi dei giocatori che ringraziano i principali operatori sanitari che hanno combattuto in prima linea COVID-19, seguiti da interviste con Felix Auger-Aliassime, Sofia Kenin, Jannik Sinner e Donna Vekic. Tennis United sarà presentato in anteprima venerdì 10 aprile sui canali Facebook e YouTube dell’ATP e WTA, con sezioni dello spettacolo disponibili anche su Twitter e Instagram.