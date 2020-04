In questo periodo di grande incertezza caratterizzato dalla pandemia da Coronavirus, gli appassionati di sport di tutto il mondo si domandano quando si potrà tornare alla normalità, quando si potrà rivedere i propri beniamini in campo. La risposta è davvero complessa da dare e forse dipende anche da questioni che al momento non sono valutabili facilmente. Capire l’andamento della pandemia è operazione molto complicata e non sta certo a noi farlo. In queste ore però si stanno facendo le prime ipotesi in merito ai tempi e soprattutto i modi di rientro in campo per i vari sport.

Serie A e NBA ad esempio stanno pensando a soluzioni per poter completare i campionati in estate, soluzioni che però saranno a dir poco anomale. Le porte chiuse sembrano essere necessarie, l’NBA addirittura sta pensando di tornare in campo trasferendo tutte le squadre e gli addetti ai lavori in una sola location, forse Las Vegas, per isolare tutto l’ambaradan cestistico in una sorta di bolla dove giocare, mangiare e dormire tutti assieme. Lo sport dove vige la maggior incertezza in questa fase è di certo il tennis.

“L’ottimista che è in me spera ancora che si possa giocare negli Stati Uniti ques’estate, ma tutti sappiamo che è una speranza molto debole. Non credo sia irrealistico affermare che potrebbe non esserci più tennis quest’anno“. Si tratta di un parere illustre, quello dell’ex CEO di Wimbledon Richard Lewis al The Guardian. Addirittura si pensa che la stagione 2020 possa essere già terminata, una stagione disgraziata iniziata con gli incendi in Australia e proseguita col Coronavirus.

Anche il tennista Bruno Soares ad ESPN ha spiegato la condizione diversa tra i vari sport: “Il tennis è uno sport globale. Ad esempio, il campionato argentino di calcio o l’NBA in America saranno in grado di riprendere nel caso in cui riuscissero a controllare il contagio. Ma il tennis no. Tutto il mondo dovrà essere in grado di controllare il virus affinché il tennis torni. Ed è qui che sorgerà un problema molto grande. Il tennis sarà uno degli ultimi sport a tornare. La situazione è preoccupante”. Gli amanti del tennis incroceranno le dita, ma le aspettative non sono rosee per l’annata 2020.

