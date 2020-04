Solo in occasione delle due grandi guerre il torneo di Wimbledon era stato cancellato, una triste decisione che l’All England Club è tornato a prendere nel 2020 a causa dell’emergenza Coronavirus.

Una notizia che ha sorpreso e non poco il mondo del tennis, in particolare i giocatori, delusi per non poter esibirsi sulla storica erba londinese. Tra i più frastornati c’è senza dubbio Roger Federer: “sono devastato, non esiste una gif per spiegare ciò che provo“. Stesso stato d’animo anche per Serena Williams: “sono scioccata“. Non è mancato infine il commento della detentrice del torneo Simona Halep: “sono molto triste perché Wimbledon non ci sarà. La finale dell’anno scorso sarà per sempre uno dei giorni più felici della mia vita! Ma stiamo attraversando qualcosa di più grande del tennis e Wimbledon tornerà! E questo significa che devo aspettare ancora di più per difendere il mio titolo“.

