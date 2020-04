Il torneo di Wimbledon non si disputerà nel 2020, l’All England Club ha deciso di cancellare il prestigioso torneo sull’erba londinese a causa dell’emergenza Coronavirus.

Questa la nota ufficiale pubblicata nel pomeriggio di oggi: “è con grande rammarico che il consiglio principale dell’All England Club (AELTC) e il comitato di gestione dei campionati abbiano deciso oggi che i campionati 2020 saranno annullati a causa di problemi di salute pubblica legati all’epidemia di coronavirus. I 134th Championships saranno invece messi in scena dal 28 giugno all’11 luglio 2021. Per noi viene prima di tutto la salute e la sicurezza di tutti coloro che lavorano per organizzare Wimbledon: il pubblico nel Regno Unito e visitatori da tutto il mondo, i nostri giocatori, ospiti, membri, personale, volontari, partner, appaltatori e residenti locali – nonché la nostra più ampia responsabilità nei confronti degli sforzi della società per affrontare questa sfida globale al nostro modo di vivere.

Dall’emergenza dell’epidemia di coronavirus (COVID-19) a gennaio, abbiamo seguito le indicazioni del governo del Regno Unito e delle autorità sanitarie pubbliche in relazione alle nostre operazioni durante tutto l’anno, oltre a sviluppare una comprensione della probabile traiettoria dell’epidemia nel Regno Unito. Ciò ha permesso di analizzare l’impatto delle restrizioni governative sul solito inizio in aprile dei preparativi significativi richiesti per organizzare i Campionati, alla data originale del 29 giugno, o in una data successiva nell’estate del 2020.

A seguito di una serie di deliberazioni dettagliate su tutto quanto sopra, è opinione del Comitato di gestione che la cancellazione di The Championships sia la migliore decisione nell’interesse della salute pubblica e che essere in grado di fornire certezza prendendo questa decisione ora, piuttosto che in diverse settimane, è importante per tutti i soggetti coinvolti nel tennis e nei campionati. I membri del pubblico che hanno pagato i biglietti per la votazione pubblica di Wimbledon per i campionati di quest’anno riceveranno il rimborso dei biglietti e gli verrà offerta la possibilità di acquistare i biglietti per lo stesso giorno nell’edizione del 2021. Comunicheremo direttamente con tutti i biglietti -holders.

Inoltre, abbiamo tenuto conto dell’impatto che questa decisione avrà su coloro che si affidano ai Campionati – compresi i giocatori e la comunità di tennis in Gran Bretagna e nel mondo – e stiamo sviluppando piani per supportare questi gruppi, lavorando in partnership con l’LTA e gli altri organi di comando del tennis globale. Questo vale anche per il nostro personale leale, al quale prendiamo molto seriamente le nostre responsabilità“.

