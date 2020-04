“All by myself” di Celine Dion ed un volto triste e preoccupato. E’ questa la reazione di Elina Svitolina alla notizia che in questo 2020 condizionato dal Coronavirus, Wimbledon non andrà in scena. La tennista ucraina è una delle più attive sul nuovo social che sta spopolando, vale a dire Tik Tok, ed anche in occasione dell’annullamento del torneo dello Slamo, ha creato un video da ‘regalare’ ai suoi fans. La tristezza come detto la fa da padrona, ecco il video della Svitolina riferito all’annullamento di Wimbledon:

