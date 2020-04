Stefanos Tsitsipas è stato il protagonista di una battuta non proprio ben riuscita sui social. Attraverso il proprio account Twitter il tennista greco ha voluto scrivere una freddura, subito cancellata a causa di un errore abbastanza evidente: “Come si chiama l’astronauta che non riesce ad arrivare sulla Luna? Louis Armweek“.

Spieghiamo. Armweek sta per braccio debole, da qui la battuta non certo esilarante legata al fatto che è l’astronauta che NON è riuscito a sbarcare sulla Luna. Ma c’è un errore clamoroso che molti hanno fatto notare a Tsitsipas portandolo a cancellare il post. L’ironia legata è all’astronauta Neil Armstrong, Louis è invece il noto musicista… che gaffe per il buon Stefanos.

Valuta questo articolo