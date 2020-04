La stagione degli sport invernali 2020/2021 sarà arricchita dai Mondiali di specialità, con ben tredici discipline che assegnerano titoli iridati. L’appuntamento più atteso è quello di Cortina dello sci alpino, mentre lo sci nordico andrà verso Oberstdorf, in Germania.

Il biathlon si sposta da Anterselva a Pokljuka, in Slovenia, snowboard e freestyle vanno in Cina, lo slittino artificiale in Canada, lo slittino naturale in Austria, bob e skeleton negli Stati Uniti, sci velocità e sci alpinismo devono ancora scegliere le località. Ecco il programma dettagliato delle gare finora stabilite:

SCI ALPINO

CORTINA D’AMPEZZO (ITA) dall’8 al 21 febbraio 2021

Lun. 08/02 – AC (SG/SL) femminile – ore 11.00 e 14.30

Mar. 09/02 – SG femminile – ore 10.30

Mar. 09/02 – SG maschile – ore 13.00

Mer. 10/02 – AC (SG/SL) maschile – ore 10.00 e 13.30

Sab. 13/02 – DH femminile – ore 11.00

Dom. 14/02 – DH maschile – ore 11.00

Mar. 16/02 – Parallelo maschile e femminile – qualificazioni ore 09.00, finali ore 14.00

Mer. 17/02 – Parallelo a squadre – ore 12.15

Gio. 18/02 – GS femminile – ore 10.00 e 13.30

Ven. 19/02 – GS maschile – ore 10.00 e 13.30

Sab. 20/02 – SL femminile – ore 10.00 e 13.30

Dom. 21/02 – SL maschile – ore 10.00 e 13.30

SCI DI FONDO

OBERSTDORF (GER) dal 23 febbraio al 7 marzo 2021

Gio. 25/02 – Sprint TC maschile e femminile – ore 15.15

Sab. 27/02 – Skiathlon femminile – ore 11.45

Sab. 27/02 – Skiathlon maschile – ore 13.30

Dom. 28/02 – Team sprint TL maschile e femminile – ore 13.00

Mar. 02/03 – 10 km TL femminile – ore 13.15

Mer. 03/03 – 15 km TL maschile – ore 13.15

Gio. 04/03 – Staffetta femmile 4×5 km femminile – ore 13.15

Ven. 05/03 – Staffetta maschile 4×10 km – ore 13.15

Sab. 06/03 – 30 km TC femminile – ore 12.30

Dom. 07/03 – 50 km TC maschile – ore 12.30

SALTO CON GLI SCI

OBERSTDORF (GER) dal 25 febbraio al 6 marzo 2021

Gio. 25/02 – HS106 femminile – ore 17.00

Ven. 26/02 – Team HS106 femminile – ore 17.15

Sab. 27/02 – HS106 maschile – ore 16.30

Dom. 28/02 – Mixed competition HS106 – ore 17.00

Ven. 05/03 – HS137 maschile – ore 17.00

Sab. 06/03 – Team HS137 maschile – ore 16.30

Mondiali di Voli – Planica /(Slo) in data da definire

COMBINATA NORDICA

OBERSTDORF (GER) dal 26 febbraio al 6 marzo 2021

Ven. 26.02 – Gundersen HS106/10 km maschile – ore 10.15 e 16.00

Sab. 27.02 – Gundersen HS106/5 km femminile – ore 10.00 e 15.30

Dom. 27/02 – Team competition HS106/4×5 km maschile – ore 10.00 e 15.00

Gio. 04/03 – Gundersen HS137/10 km maschile – ore 11.00 e 15.15

Sab. 06/03 – Team sprint HS137/2×7,5 km maschile – ore 10.00 e 15.00

BIATHLON

POKLJUKA (SLO) dal 9 al 21 febbraio 2021

Mer. 10/02 – Staffetta mista

Ven. 12/02 – Sprint maschile

Sab. 13/02 – Sprint femminile

Dom. 14/02 – Pursuit maschile e femminile

Mar. 16/02 – Individuale maschile

Mer. 17/02 – Individuale femminile

Gio. 18/02 – Staffetta singola mista

Sab. 20/02 – Staffetta maschile e femminile

Dom. 21/02 – Mass Start maschile e femminile

SNOWBOARD

ZHANGJIAKOU (CHN) dal 18 al 28 febbraio 2021

Gio. 18-Sab. 20/02 – HP maschile e femminile

Ven. 19-Dom. 21/02 – SS maschile e femminile

Gio. 25-Sab. 27/02 – BA maschile e femminile

Sab. 20/02 – SBX maschile e femminile

Dom. 21/02 – SBX team maschile e femminile

Ven. 26/02 – PGS maschile e femminile

Dom. 28/02 – PSL maschile e femminile

FREESTYLE

ZHANGJIAKOU (CHN) dal 18 al 27 febbraio 2021

Gio. 18/02 – SX maschile e femminile

Ven. 19-Dom. 21/02 – HP maschile e femminile

Sab. 20- Mer. 23/02 – SS maschile e femminile

Ven. 26-Sab. 27/02 – BA maschile e femminile

SLITTINO ARTIFICIALE

CALGARY (CAN) dal 4 al 6 febbraio 2021

SLITTINO NATURALE

UMHAUSEN (AUT) con data da stabilire

BOB

LAKE PLACID (USA) dall’1 al 14 febbraio 2021

SKELETON

LAKE PLACID (USA) dall’1 al 14 febbraio 2021

SCI ALPINISMO

Località e data da stabilire

SCI VELOCITA’

Località e data da stabilire

