Il ministro della Salute Speranza è tornato a parlare, dando oggi qualche novità positiva in merito al Coronavirus ed alla situazione nella quale versa il paese. Le sue parole riportate da Sky fanno piacere sì, ma ancora siamo lontani dalla risoluzione del problema. Speranza ha infatti rivelato come l’indice di contagio sia finalmente in netta diminuzione.

“L’indice ‘R con zero’ (o indice di contagio) nel mese di febbraio e nei primi di marzo ha sfiorato i 3, quindi ogni persona contagiata ne contagiava altre 3, producendo una moltiplicazione molto significativa. Con l’applicazione delle misure che abbiamo disposto in maniera rigorosa a partire dal 10 di marzo ha iniziato la sua discesa. Ma la battaglia è ancora nel suo pieno“.

Valuta questo articolo