Dalla vittoria di Wimbledon juniores al ritiro prematuro a soli 20 anni. La parabola di Sofya Zhuk recita questo, dato l’annuncio da parte della tennista di una sorta di pausa di riflessione, un ritiro di “un paio d’anni” che non si sa bene che senso abbia. La tennista, o forse meglio dire ex tennista, non è mai riuscita ad entrare in top100 anche se ha spesso fatto parlare di sè per la sua bellezza. Proprio grazie al suo aspetto sta lavorando come modella, sarà questa la sua nuova strada? Chissà, intanto all’interno di una diretta Instagram ha rivelato ai suoi followers: “Ho avuto gravi infortuni, senza sosta, adesso concedo un paio d’anni di pausa al mio corpo, poi vedremo come va”.

