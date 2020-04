Jannik Sinner è stato protagonista stamane di una diretta Instagram al fianco di Lavazza, uno dei suoi sponsor. All’interno della call, sono state poste al giovane tennista diverse domande, anche relative all’ambito extra tennistico in questo periodo di quarantena che Jannik sta svolgendo in quel di Montecarlo. Sinner ha svelato: “non sto andando a correre per niente, sto facendo molta forza e spostamenti laterali in garage, inoltre lavoro con Piatti dal punto di vista tattico. Stiamo riguardando partite di Federer, Nadal e Djokovic quando avevano la mia età per fare un parallelismo e vedere dove migliorare”. Insomma, Sinner punta davvero molto in alto, d’altra parte il talento gli permette di pensare in grande. Con il supporto di Piatti, il nostro Sinner ci potrà regalare enormi soddisfazioni.

