Diego Schwartzman è tra i tanti tennisti che non sono mai riusciti a battere uno dei Big 3 di questa era. Il tennista argentino, parlando ad El Peque, ha svelato cosa si provi a giocare contro i tre tennisti più forti al mondo.

“Contro Nadal parti sempre con la speranza di poter combattere, ma dopo un po’ di rendi conto che è quasi impossibile batterlo. Contro Djokovic hai come la sensazione di non avere i polmoni già dopo due game. Incredibile. Federer ti lascia più spazio e più tempo, però hai sempre come l’impressione di non saper giocare a tennis. E colpisce la palla in maniera incredibile. Tutti e tre sono fantastici, a modo loro“.

Ma è possibile rispondere alla domanda: chi è il più forte dei tre? Diego ci ha provato: “Nel suo periodo migliore, Djokovic ha battuto più volte Nadal sulla terra e più volte Federer sull’erba. Forse direi che è di poco superiore agli altri due. Vedremo se riuscirà a raggiungere quel numero di Slam, per ora sta mantenendo un ritmo incredibile. Sarà la continuità a fare la differenza”.