Il coronavirus sta costringendo l’intera popolazione italiana, e non solo, a restare chiusa in casa per limitare il contagio e sconfiggere questo terribile nemico invisibile. Non tutti, però, riescono a rispettare le regole, facendo arrabbiare chi invece lo fa, ma regalando anche qualche chicca divertente.

Arriva da Pescara infatti un video che, grazie all’audio che gli è stato incollato sopra, è davvero esilarante. Un runner corre sereno in spiaggia, ma presto deve fare i conti con un carabiniere. L’uomo riesce a fuggire, aumentando gradualmente la sua corsa, vincendo la sua sfida contro il carabiniere che non riesce a tenere il suo passo. Sui social il web diventa esilarante grazie alla telecronaca della maratona di Atene 2004 vinta dall’italiano Stefano Baldini.

