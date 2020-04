La lite tra Rudy Gobert e Donovan Mitchell in seno agli Utah Jazz dopo il caos scatenato dal Coronavirus e dai gesti poco consoni del centro francese, è stata verificata da più parti in causa. Attraverso Instagram anche Gobert ha rivelato che i due non si sono parlati per un po’, ma adesso le acque sembrano essersi calmate, sempre a detta del centro francese:

“È vero che dopo quanto successo non abbiamo parlato per un po’ di tempo, ma ci siamo sentiti di nuovo qualche giorno fa. Siamo entrambi pronti a tornare in campo per provare a vincere un titolo NBA con gli Utah Jazz. Non è una questione di non essere professionisti, ma sappiamo come anche nel mondo dello sport ognuno abbia un rapporto differente con i colleghi e le cose non vanno mai in maniera perfetta. Anche io e i miei compagni non lo siamo, abbiamo un bel po’ di difetti. Ma alla fine di tutto, entrambi vogliamo la stessa cosa ossia, vincere. Sia io che Mitchell siamo degli uomini adulti e sappiamo entrambi cosa fare per mettere la squadra nella condizione migliore per puntare al successo”.