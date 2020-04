Il Coronavirus porterà anche nel calcio un ridimensionamento dei costi, sia in fatto di stipendi che per quanto concerne il calciomercato. La Roma vorrà rafforzare la sua rosa anche con un budget ridotto e, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, potrebbe farlo affidandosi ai parametro zero che potrebbero firmare un nuovo contratto in estate. Tanti calciatori interessanti sono in scadenza e Petrachi sta già sondando il terreno. Tre dei nomi che sono stati accostati ai giallorossi sono stati quelli di Willian e Pedro del Chelsea, oltre al centrale croato Lovren. La mossa Smalling ha portato ottimi frutti, dunque la Roma vorrebbe riprovarci.