L’NBA è stata costretta ad uno stop forzato dovuto all’emergenza Coronavirus, ma la lega ha pensato bene di regalare ai fan un torneo virtuale su NBA2K20 che coinvolgesse i veri giocatori, pronti a scontrarsi con in mano il joypad, per vincere 100.000 dollari da destinare in beneficenza. Dopo i risultati della prima parte degli ottavi di finale, nelle ultime ore si sono svolti gli altri 4 match.

Spicca il successo di DeAndre Drummond su DeMarcus Cousins (101 a 49). Passano il turno Devin Booker (vittoria su Michael Porter Jr. 85-75) e Rui Hachimura (vittoria su Donovan Mitchell 74-71). Motrezl Harrell ha avuto la meglio su Domantas Sabonis (73-51).

Nei quarti di finale si affronteranno:

Derrick Jones Jr vs Montrezl Harrell

Devin Booker vs Rui Hachimura

Trae Young vs DeAndre Ayton

Andre Drummond vs Patrick Beverley

