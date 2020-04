Serena Williams sta osservando in maniera ligia la quarantena ai tempi del Coronavirus, in compagnia della sua famiglia. Da buona madre nella serata di ieri si è messa ai fornelli per sfornare qualche ricetta interessante, ma lo ha fatto in un modo alquanto singolare. Serena infatti, ha postato il video della sua ‘cucinata’ casalinga, vestita da Biancaneve. Una mise abbastanza inusuale per la tennista che di solito siamo abituati a vedere in abiti ben diversi, ecco il video di Serena Williams ai fornelli.

Visualizza questo post su Instagram Snow back Un post condiviso da Serena Williams (@serenawilliams) in data: 15 Apr 2020 alle ore 5:39 PDT