Il PSG, come tutti i club europei, si sta muovendo per tagliare gli stipendi dei propri calciatori, inoperosi negli ultimi mesi a causa del Coronavirus. La crisi economica che seguirà alla pandemia sarà davvero dura per tutti, anche per i club più facoltosi come il PSG. A confermare il tutto ci ha pensato l’attaccante Pablo Sarabia, il quale ai microfoni di France Press ha rivelato:

“I capitani ne stanno parlando con la dirigenza, proveremo a fare qualunque cosa per aiutare il PSG e in generale tutta la città di Parigi. Il nostro vero obiettivo comune in questo momento è quello di combattere la pandemia e sconfiggerla. Sarebbe la vera vittoria di questa stagione. Dobbiamo ringraziare i medici, gli operatori sanitari, gli agenti di polizia, i funzionari pubblici e tutte le altre persone che stanno combattendo in prima linea in tutto il mondo“.