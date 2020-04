Goran Pandev ha parlato delle sue vicissitudini legate al calciomercato. Il centravanti del Genoa, ai microfoni di Skysport, ha infatti rivelato di aver avuto contatti con l’Inter durante la sessione invernale di calciomercato, contatti non concretizzatisi.

“Qualcosa c’è stato ma la mia idea è stata chiara fin dall’inizio. Piero Ausilio mi ha chiamato il penultimo giorno di mercato. Gli ho chiesto se mi stesse prendendo in giro e scherzando gli ho detto di cercarne uno più giovane, poi ho parlato qui con Zarbano l’ad del Genoa e ha detto ‘Goran, non se ne parla’. E infatti andare via non era bello“. Questo il racconto di Pandev, che dunque ha rifiutato la proposta nerazzurra suggerendo di virare su obiettivi più giovani.