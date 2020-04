Benoit Paire e Stan Wawrinka sono molto amici, dopo essersi conosciuti in giro per il tour hanno coltivato il loro rapporto trovandosi evidentemente molto bene uno con l’altro. Durante questa quarantena da Coronavirus, i due sono stati protagonisti di una diretta Instagram all’interno della quale gli spunti non sono mancati, sopratutto grazie a Paire che come sempre si è dimostrato eccentrico.

Il tennista francese ha parlato infatti della possibilità di vincere un torneo dello Slam, dopo i 3 tornei ATP vinti in carriera: “Slam non ne ho mai vinto uno e non ne vincerò mai uno. Non ne ho le capacità fisiche e mentali. Mi direte: ‘Vatti ad allenare come un pazzo’, ma non lo farò”. Il solito Paire insomma, ma il francese ha dato il meglio di sé parlando della sua attività sessuale prima degli incontri. Benoit ha infatti rivelato d’aver ‘consumato’ un rapporto prima delle partite spesso e volentieri, sopratutto in un torneo in particolare: “A Parigi ci sono hotel vicino ai campi da tennis…“, scatenando le risate di Wawrinka dall’altra parte del telefono.