Un match di grandissima importanza per l’italiano Fabian Aichner. L’altoatesino sarà impegnato contro Finn Bálor nel prossimo episodio di WWE NXT, che andrà in scena stanotte negli USA, disponibile sul WWE Network, e verrà trasmesso con il commento in italiano su Sky Sport Arena venerdì sera alle 20. Il nostro portacolori sfiderà l’irlandese, primo Universal Champion della storia della WWE (vinse a SummerSlam 2016 contro Seth Rollins).

Bálor, recentemente tornato a NXT (roster di cui è stato campione), in questo momento ha dei conti in sospeso con WALTER, attuale NXT UK Champion e leader dell’Imperium, “stable” di cui fanno parte Alexander Wolfe, Marcel Barthel e proprio il nostro Fabian Aichner.

Aichner, in WWE dal 2017, è il primo italiano dopo il leggendario Bruno Sammartino a far parte stabilmente della World Wrestling Entertainment. La Superstar nata a Falzes (Alto Adige) è uno dei nomi di punta di NXT e NXT UK e si è già fatto notare nel Main Roster durante lo scorso autunno, quando il roster giallo ha partecipato alla competizione fra brand, insieme a Raw e SmackDown. Ora la sfida con “The Prince”, ex Intercontinental Champion e fra le Superstar più affermate in WWE. Per Aichner è sicuramente uno dei match più importanti della carriera.