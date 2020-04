L’emergenza coronavirus sta costringendo le intere popolazioni a restare chiusi in casa per limitare il contagio e sconfiggere questo terribile nemico invisibile. Anche Cristiano Ronaldo sta rispettando la sua quarantena, nella sua dimora portoghese, anche se sembra che ogni tanto non rispetti le regole, uscendo a passeggio con la famiglia, e deve dunque arrangiarsi sotto diversi aspetti.

Impossibile andare dal barbiere per CR7, ci pensa dunque la sua dolce metà a creargli un nuovo taglio di capelli. Nuovo look quindi per Ronaldo, che ha deciso di affidarsi a Georgina Rodriguez per tagliarsi i capelli, come mostrato nel video pubblicato sui social da entrambi, nel quale incitano tutti i fan a restare a casa.

