Novak Djokovic e la sua Jelena, hanno accettato la sfida lanciata da Andy Murray. Una nuova challenge che consta nel palleggiare effettuando 100 volée consecutive con la propria compagna, ovviamente avendo a disposizione un bel giardino dove ‘esibirsi’. La famiglia Djokovic non ha esitato a raccogliere la sfida, svolgendo il compito egregiamente, anche se Nole ha dovuto effettuare alcuni salvataggi non certo semplici per un comune mortale. Ma tant’è, ecco il video della #100volleychallenge di Novak e Jelena Djokovic, in attesa di vedere Federer e Mirka.