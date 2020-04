New Balance, visto il continuo e urgente bisogno di strumenti di protezione individuale in tutti gli Stati Uniti, ha ridimensionato la sua produzione e sta attualmente sviluppando mascherine per uso generico. Create in collaborazione con le istituzioni mediche e di ricerca e sviluppo locali New Balance ha prodotto il suo primo prototipo di mascherina per il viso meno di una settimana fa. Per metà aprile, il nostro obiettivo è quello di creare fino a 100.000 unità totali a settimana nelle fabbriche di Lawrence, MA e Norridgewock, ME. Inoltre stiamo contemporaneamente modificando l’attuale design della mascherina e le specifiche dei materiali usati per soddisfare i requisiti dell’FDA e realizzare un prodotto che possa essere utilizzato con sicurezza secondo i criteri sanitari standard e adatto al personale medico schierato in prima linea.

New Balance distribuirà le mascherine attraverso azioni di coordinamento e comunicazione rivolte direttamente alle strutture mediche negli stati del Massachusetts e del Maine dove si trovano le nostre fabbriche, per rispondere al meglio alle esigenze di domanda e offerta delle mascherine sul territorio. Questa non è un’opportunità commerciale. NB applicherà per la mascherina prezzi di break-even e/o donazioni. L’iniziativa ha tenuto molti dei nostri dipendenti orgogliosamente impegnati nell’affrontare questa crisi di salute pubblica ed economica nel frattempo che i nostri tradizionali clienti retail sono chiusi a causa della pandemia di COVID-19.

In parallelo New Balance, con il team di ricerca e sviluppo, sta rapidamente rispondendo ad altre richieste di attrezzature protettive come abiti e rivestimenti per scarpe. Tutto questo prevede un lavoro attraverso la creazione di prototipi, esplorando nuove opportunità di collaborazione per ottimizzare le nostre competenze in relazione alle stampe in 3D basate negli Stati Uniti.

Siamo orgogliosi di unire l’esperienza di ricerca e sviluppo industriale e l’approccio innovativo dei nostri dipendenti con le nostre risorse di produzione nazionali per lavorare e vincere nuove e straordinarie sfide di prodotto, riflettendo la nostra cultura orientata al risultato tramite gli abili lavoratori americani delle nostre fabbriche del New England.

Valuta questo articolo