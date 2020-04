NBA, Zach LaVine dà spettacolo anche sui social. La guardia dei Chicago Bulls è di certo tra i cestisti più spettacolari della Lega, grazie al suo grande atletismo ed alla capacità di mettere punti a referto. LaVine però nelle ultime settimane ha fatto parlare di sè sopratutto per quanto fatto sui social, con una proposta di matrimonio un po’ atipica per un cestista del suo livello. Niente di altisonante, data anche la quarantena forzata ai tempi del Coronavirus, ma Zach si è inginocchiato in giardino di fronte alla sua ragazza Hunter ed al cane abbastanza disinteressato alla cosa. Il tutto è finito su Instagram ovviamente…