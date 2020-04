“404-737-4344, scrivetemi”. Con questo messaggio Trae Young ha pubblicato il proprio numero di telefono sui social invitando i fan a parlare con lui, al fine di scambiare quattro chiacchiere durante l’emergenza Coronavirus. Un modo come un altro per stare più vicini. Il cestista degli Atlanta Hawks ha spiegato ad ESPN: “ho partecipato al torneo 2K assieme ad altri giocatori, con piacere ho preso parte alla sfida di H-O-R-S-E e questo credo che sia soltanto un altro modo per restare in contatto con i tifosi. Scriversi in maniera diretta per sapere cosa pensate e all’occorrenza poter essere vicini in un momento così complicato è molto importante: per questo ho deciso di pubblicare il mio numero di telefono. Sono davvero felice di questa decisione, per quello che succederà. Scrivetemi numerosi e proviamo a divertirci insieme, ricordando sempre di stare attenti e di cercare il più possibile di restare a riparo”.