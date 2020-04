Terminato il torneo su NBA2K20, l’NBA torna in campo, seppur ‘ognuno per conto proprio’. Nuovo torneo, questa volta nei rispettivi campetti personali, che coinvolge 8 giocatori nella famosa modalità HORSE. In palio 200.000 dollari che State Farm, sponsor dell’evento, donerà in beneficenza.

Subito due eliminazioni importanti: nella prima sfida Chauncey Billups batte Trae Young in rimonta, con il giocatore degli Hawks che prenota una rivincita per il futuro; sconfitto anche Chris Paul che si arrende ad Allie Quigley, giocatrice delle Chicago Sky che si toglie anche la soddisfazione di eseguire un tiro da seduta come Pistole Pete Maravich. Niente da fare invece per l’altra ragazza in tabellone, Tamika Catchings, sconfitta da Mike Conley. Nell’ultima gara invece, Zach LaVine si è imposto su Paul Pierce.

Questo il tabellone delle semifinali: