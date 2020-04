Masai Ujiri è uno dei dirigenti più apprezzati della NBA, vittorioso con Toronto nella passata stagione. Ujiri è stato ospite virtuale di Ernie Johnson sull’account Twitter della NBA ed ha raccontato alcune delle difficoltà del proprio mestiere.

“Non dimenticherò mai quando ho dovuto licenziare coach Dwane Casey. Ho pensato e ripensato mille volte se stessi prendendo la decisione giusta. È stato incredibilmente difficile perché Casey è una persona straordinaria ed è stato bellissimo lavorare con lui”.

Masai Ujiri ha raccontato anche della cessione di DeRozan: “Ero in un hotel in Kenya e camminavo in giro per la stanza alle 4 del mattino, cercando la forza e il coraggio di fare quella chiamata. Non lo dimenticherò mai. Con Casey ora le cose sono migliorate anche con la sua famiglia. Con DeMar c’è ancora molto lavoro da fare, ma le cose miglioreranno. Dobbiamo continuare a prendere decisioni difficili: è il business della pallacanestro e la posizione che dobbiamo ricoprire”.