La famiglia Ball ci ha abituato sempre a cose fuori dalla norma, dunque non c’è da stupirsi se LaMelo Ball, il fratello più giovane di Lonzo Ball, sia diventato proprietario di una squadra di basket! LaMelo, pronto ad entrare in NBA nella prossima stagione come uno dei prospetti migliori del Draft, ha acquistato gli Illawarra Hawks, squadra australiana nella quale ha militato nella passata stagione.

L’annuncio è arrivato dal manager: “Melo ama i tifosi di Illawarra e la sua comunità. L’hanno accolto a braccia aperte. Ci hanno fatto sentire come a casa nostra. Quando abbiamo iniziato a sentire dei problemi che stavano attraversando, abbiamo parlato e alla fine abbiamo deciso di acquistare la squadra. LaMelo sarà impegnato dalla sua carriera NBA, ma assumeremo le persone adatte a supervisionare il tutto. Vuole creare la miglior programmazione sportiva possibile per le persone di questa comunità. Quando i ragazzi delle scuole sentiranno che LaMelo ha comprato la squadra, vorranno sicuramente giocarci. Sapranno che ci prenderemo cura di loro. Creeremo un programma per cui i ragazzi vorranno giocare. Sono in contatto con alcuni ex general manager NBA, che vorrebbero venire a darci una mano e con allenatori di alto livello che hanno vinto qualsiasi cosa possiate immaginare”.

