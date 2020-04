Bill Laimbeer è intervenuto sulla questione GOAT nell’NBA. L’ex cestista dei Detroit Pistons si è esposto in prima persona ai microfoni di First Take, programma ESPN, senza troppi giri di parole. Nell’infinito confronto fra Michael Jordan (affrontato in campo) e LeBron James, secondo Laimbeer vince il 23 dei Lakers: “io non ho paura a dire che per me LeBron James è il migliore di sempre ad aver mai giocato a pallacanestro. È alto 2.03, pesa 130 chili, corre veloce come il vento e ha doti atletiche irreali ma soprattutto, quando è entrato nella lega fin dal primo giorno sapeva già come coinvolgere i suoi compagni di squadra per trascinarli alla vittoria. Se guardiamo gli anelli vinti, ovviamente Jordan ha più titoli, ma io credo che LeBron avrebbe potuto fare quello che sta facendo oggi, e da 15 anni in qualsiasi epoca, e per questo sono convinto che sia lui il miglior giocatore nella storia di questo sport”.