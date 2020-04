La NBA con la collaborazione di ESPN sta tentando di organizzare un evento davvero molto interessante data l’assenza di gare in questa fase della stagione fermata dal Coronavirus. Una gara di H-O-R-S-E tra i big della NBA… non sapete di cosa si tratta? L’H-O-R-S-E è una gara a chi realizza il tiro più strano e folle, dando spazio alla fantasia dei giocatori. Si vede davvero di tutto ed il regolamento è semplice. Se il primo giocatore che ‘inventa’ il tiro riesce a segnarlo, il secondo deve replicarlo tale e quale e viceversa sino a che il primo non arrivi a 5 errori perdendo dunque la partita.

Le ultime indiscrezioni riportate dal New York Post parlano di presenze illustri nella gara che la NBA sta organizzando. Si tratta al momento solo di voci, ma Williamson potrebbe essere la stella della gara, con a fianco altri big del calibro di Russell Westbrook, Chris Paul e Donovan Mitchell. Ovviamente in questo caso vi sarà un’altra regola, ognuno giocherà da casa propria dato il Coronavirus, dunque serve trovare giocatori che posseggono una palestra, assente Antetokounmpo il quale ha rivelato di non avere un canestro a disposizione.

