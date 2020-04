Il Napoli del patron Aurelio De Laurentiis sta vivendo un’annata molto particolare. Ovviamente l’interruzione a causa del Coronavirus ha smorzato il ritmo della primavera calcistica, ma già si pensa al futuro ed a come puntellare una rosa che sembra essersi un po’ appiattita negli ultimi mesi. La vecchia guardia va rinnovata ed in tal senso si sta muovendo il ds Giuntoli, pronto a dare nuova linfa alla rosa.

La Gazzetta dello sport parla oggi di alcune ipotesi che sembrano essere molto calde in queste ore, tutto partendo dal fatto che il Real Madrid sta proseguendo nel pressing sul centrocampista spagnolo Fabian Ruiz. Per accaparrarselo i madridisti sarebbero disposti a mettere sul piatto anche Lucas Vazquez, il quale nelle idee partenopee potrebbe essere un valido sostituto di Callejon nel ruolo d’ala destra. Sì perchè anche il fido spagnolo potrebbe essere giunto al termine della sua avventura a Napoli, proprio come Milik, inseguito dal Milan in queste ore. Si è parlato anche di un possibile scambio tra il polacco e Kessiè, trattativa ovviamente ancora agli albori. Bisognerà capire quando inizierà davvero la sessione di calciomercato estiva, dato che ancora è incerto se e quando ricominceranno i campionati.

