“Ciao a tutti, è un periodo difficile, ma io da oggi ho deciso di fare un cambio, fare un conto alla rovescia dei giorni che mancano, essere positivo e pensare a quello che verrà”. Rafa Nadal attraverso i suoi canali social, ha voluto mandare un messaggio di positività a tutti i suoi fans. Lo ha fatto direttamente dal suo tapis roulant, a dimostrazione del fatto che il tennista maiorchino sta proseguendo con gli allenamenti nonostante il rientro in campo non sembri imminente. Rafa, proprio come Federer e Djokovic, sta tentando in tutti i modi di non perdere la concentrazione e porre lo sguardo a quando si tornerà a competere, con US Open e Roland Garros pronti ad attendere nuovi scontri tra i big3.

