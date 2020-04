Quarto posto per Marc Marquez nella seconda Virtual Race di MotoGp organizzata dalla Dorna, svoltasi sul circuito austriaco del Red Bull Ring.

Il campione del mondo si è fermato ai piedi del podio, chiudendo alle spalle del fratello Alex: “come la prima gara, è stato davvero divertente correre con tutti. Sia io che Alex siamo tra i primi cinque, quindi sono tutto sommato contento di come è andata. Con Nakagami abbiamo bisogno di fare una riunione, non abbiamo fatto un grande lavoro di squadra. La cosa più importante è creare comunque uno spettacolo bello per tutti i fan”.