Dopo il successo del primo appuntamento al Mugello, MotoGp Virtual Race ritorna con il secondo, imperdibile, appuntamento. Il torneo che vede i veri piloti della classe regina affrontarsi, joypad alla mano, in una vera e propria corsa con tanto di qualifiche, farà tappa al Red Bull Ring in Austria. Non mancano i protagonisti. Valentino Rossi è sicuramente la new entry più importante, pronto a formare la coppia Yamaha con Maverick Vinales. Sarà della partita anche Danilo Petrucci, così come i fratelli Marc e Alex Marquez (vincitore al mugello). Occhi puntati su Fabio Quartararo, desideroso di riscattarsi dopo aver sfiorato il podio nella tappa italiana.

La lista dei piloti partecipanti a MotoGp Vitual Race 2:

Monster Energy Yamaha MotoGP: Valentino Rossi, Maverick Viñales

Repsol Honda Team: Marc Márquez, Alex Márquez

Ducati Team: Danilo Petrucci, Michele Pirro

Petronas Yamaha SRT: Fabio Quartararo

Pramac Racing: Francesco Bagnaia

LCR Honda Idemitsu: Takaaki Nakagami

Reale Avintia Racing: Tito Rabat

