Fermo a causa del del Coronavirus, come tutti gli altri piloti di MotoGp, Maverick Vinales si è concesso ai microfoni di Sky Sport per rispondere ad una serie di domande sulla sua vita e sulla sua carriera. Una in particolare ha attirato l’attenzione dei fan. È stata mostrata una vecchia foto risalente agli inizi di carriera del pilota spagnolo, nella quale è stato pizzicato a guardare la vertiginosa scollatura di Paris Hilton durante la presentazione del Supermatxe Motorcycle Team. Vinales non è minimamente arrossito alla vista dell’immagine, rilanciando con una proposta in diretta: “il problema è che ero troppo piccolo. Magari mi vuole adesso che ho un’età diversa..“.