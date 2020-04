Il Gran Premio di Francia è stato rinviato a causa del Coronavirus, slitta dunque un altro appuntamento del Mondiale di MotoGp, che si sarebbe dovuto tenere dal 15 al 17 maggio.

La nuova data non è stata ancora resa nota, nelle prossime settimane verrà pubblicato un calendario rivisto, non appena l’emergenza si attenuerà. Questa la nota della MotoGp: ‘la FIM, l’IRTA e la Dorna Sports si rammaricano di dover annunciare il rinvio dello SHARK Helmets Grand Prix de France, che si sarebbe dovuto tenere sul circuito Bugatti di Le Mans dal 15 al 17 maggio. L’attuale epidemia di coronavirus ha obbligato la riprogrammazione dell’evento. Poiché la situazione rimane in uno stato di costante evoluzione, le nuove date del GP di Francia e del Gran Premio Red Bull de España, recentemente posticipato, non possono essere confermate fino a quando non sarà più chiaro quando sarà possibile organizzare gli eventi. Un calendario rivisto verrà pubblicato non appena disponibile‘.

