Mondiale bloccato e, di conseguenza, anche mercato bloccato in MotoGp. Nessuno si muove, considerando come resta ignota la data in cui il campionato partirà, considerando l’emergenza Coronavirus.

Tutte le trattative dunque sono ferme, comprese quelle relative al futuro di Valentino Rossi, tutt’ora avvolto nel mistero. Nessun colloquio al momento nemmeno con la Yamaha Petronas, come ammesso dal responsabile Razlan Razali a paddock-gp: “ovviamente è una prospettiva interessante, ma non sappiamo nulla perché non c’è stato alcun incontro per discuterne. Sarebbe una cosa positiva per il team, ma resta da vedere se la nostra sia o meno un’opzione valida per Rossi. Ci sono state molte discussioni tra Yamaha e Rossi, ma non siamo mai stati inclusi. Per questa ragione non vogliamo immaginare nulla sino a che non ci saranno stati degli incontri. Solo allora capiremo i dettagli”.

Valuta questo articolo