In queste ultime settimane si son fatte sempre più insistenti le voci sul futuro di Valentino Rossi, in molti si sono soffermati su quella che sarà la scelta del Dottore nel 2021, provando ad anticipare le sue mosse.

Il team Petronas resta in attesa, aspettando di conoscere le sue intenzioni nei prossimi mesi, una volta analizzato il proprio stato di forma. A confermarlo è il manager Wilco Zeelenberg ai microfoni dell’Equipe: “siamo consci del fatto che dipendiamo dalla scelta di Valentino Rossi, ma al momento siamo sereni per quanto concerne questa situazione. Tutte le nostre energie sono rivolte a questo 2020 nell’attesa di poter scendere presto in pista e vedere Quartararo lottare al vertice della categoria, nei test siamo andati fortissimo”.

