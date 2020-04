Razlan Razali ha deciso: lascia il ruolo di amministratore delegato del circuito internazionale di Sepang (Malesia) per dedicarti a tempo pieno alle attività del Team Petronas. Il suo posto nel Sepang International Circuit verrà preso da Azhan Shafriman Hanif.

“Assumendo a tempo pieno il ruolo di Team Principal del Sepang Racing Team – ha spiegato Razali -, potrò concentrarmi al 100% sulle mie responsabilità: non vedo l’ora di rafforzare il coinvolgimento con i partner, attrarre nuove aziende a unirsi a noi e migliorare la funzione del team come piattaforma per i malesi per competere in MotoGP. Essere Ceo del SIC era già un sogno, ma gestire una squadra del campionato del mondo è ancora più sorprendente: non sprecherò questa opportunità per vedere i malesi fare bene nel nostro team e sollevare il nome della Malesia in tutto il mondo. Il Consiglio di amministrazione ha scelto una persona appassionata e capace: sono fiducioso che il nuovo Ceo porterà il circuito a livelli ancora più alti, basandosi su ciò che abbiamo realizzato in questi anni“.

Valuta questo articolo