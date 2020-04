La Germania, nella persona della cancelliera Angela Merkel, ha deciso di cancellare tutti i grandi eventi previsti fino al 31 agosto, compreso il Gran Premio del Sachsenring di MotoGp.

La gara sul tracciato tedesco avrebbe dovuto tenersi il prossimo 21 giugno e, dopo le decisioni del governo, dovrà essere certamente riprogrammata. Non è al momento dato sapere se il GP verrà svolto o meno, considerando che sono ben otto le gare che aspettano di essere nuovamente fissate in calendario (Qatar, Thailandia, USA, Argentina, Jerez, Francia, Italia e Catalogna). A questo punto, in attesa dell’ufficialità del rinvio del Sachsenring, la prima gara rimasta in calendario è il GP d’Olanda, previsto per il 28 giugno ad Assen.