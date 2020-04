La Dorna non ha nessuna intenzione di organizzare due Gran Premi in uno stesso week-end alla ripresa del Mondiale, lo hanno chiarito sia il presidente Ezpeleta che il dg Manuel Arroyo, intervenuto a Catalunya Radio.

Queste le sue parole: “non contempliamo la soluzione di disputare due gare in un week-end, è una di quelle notizie che stanno uscendo, è una speculazione. L’attuale struttura del campionato, delle squadre e delle moto stesse, è stata progettata per fare un tipo di gara, con una gara di 45 minuti la domenica. Cambiarlo non è facile a livello tecnico. Ovviamente non sarebbe impossibile, ma non ci darebbe nulla. Quando sapremo che potremo iniziare, sapremo quanti fine settimana abbiamo fino a Natale per fare le gare, a quel punto sapremo se ci saranno dieci, sedici o otto gare. Ora sarebbe molto rischioso fare previsioni“.