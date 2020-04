La quarantena è un’ottima occasione per ripercorrere il passato, riguardando vecchie gare e paragonandole con quelle più recenti.

E’ quanto sta facendo Giacomo Agostini che, costretto a casa dal Coronavirus, ha ripreso a guardare i Gran Premi di molti anni fa e quelli con protagonisti Rossi e Marquez. Intervistato da AS, ‘Ago’ ha ammesso che vincerebbe in un’ipotetica gara con Vale e Marc: “in questi giorni sto rivedendo gare vecchie e GP più recenti, nelle quali hanno vinto sia Valentino che Marquez e penso che sarebbe bello se potessimo vedere una gara tra noi tre. L’unica cosa è che avrei vinto io. Rossi e Marquez perderebbero contro di me e sarebbero problemi loro. L’emergenza Coronavirus? Dovremo aspettare e dobbiamo andare senza fretta, perché la prima cosa è la salute e solo poi viene lo sport. Fortunatamente, migliora un po’ ogni giorno. Io resto a casa ed esco solo nel giardino che ho. Spero che si possa iniziare alla fine di luglio, facendo gare ad agosto, settembre, ottobre e novembre. Con otto, nove o dieci gare puoi fare un campionato del mondo”.